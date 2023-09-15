أثنى رئيس بلدية صيدا حازم بديع، على "جهود رئيس مجلس النّواب نبيه بري، ونجاح مساعيه مع القيادات الفلسطينيّة لوقف إطلاق النّار في مخيم عين الحلوة"، معربًا عن أمله في أن "يتمّ الالتزام به بشكل نهائي، وتثبيته وعدم خرقه".
وأكّد، عقب حضوره اجتماعًا موسّعًا عُقد في منزل النّائب أسامة سعد في مدينة صيدا، شارك فيه نوّاب من صيدا وجزين والزهراني وفاعليّات روحيّة واقتصاديّة وبلديّة واختياريّة واجتماعيّة ونقابيّة، "تبنّي البلديّة للمقرّرات الصّادرة عن هذا الاجتماع".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية صيدا أثنى على مبادرة بري لوقف إطلاق النار في عين الحلوة: نأمل الالتزام به بشكل نهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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