الاتحاد الأوروبي فرض غرامة مالية تصل إلى 345 مليون يورو على "تيك توك"

فرض الاتحاد الأوروبي، غرامة مالية تصل إلى 345 مليون يورو على شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" لانتهاكها النظام الأوروبي العام لحماية البيانات خلال تعاملها مع بيانات تتعلّق بقاصرين.

واوضحت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، انه "سيتعيّن على شركة "تيك توك" دفع "غرامات إدارية يبلغ مجموعها 345 مليون يورو" وإخضاع عملياتها للامتثال خلال ثلاثة أشهر".

وكانت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات قد فتحت في أيلول 2021 تحقيقًا في أنشطة شركة "تيك توك" التابعة لشركة "بايت دانس" الصينية والتي تضمّ 150 مليون حساب داخل الولايات المتحدة و134 مليونا في الاتحاد الأوروبي.

وتتعلق الانتهاكات بالفترة الممتدة من 31 تموز 2020 حتى 31 كانون الأول من العام نفسه.