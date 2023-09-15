شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يتهم عسكريي النيجر بـ«احتجاز» السفير الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سومور-ان-اوكسوا - (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن السفير الفرنسي في النيجر «يحتجزه» العسكريون الحاكمون، لافتاً إلى أن الطعام الذي يتناوله عبارة عن «حصص غذائية عسكرية».

وقال ماكرون خلال زيارته منطقة سومور-ان-اوكسوا في وسط شرق فرنسا: «في النيجر، في الوقت الذي أتحدث إليكم، لدينا سفير وموظفون دبلوماسيون تم احتجازهم رهائن في سفارة فرنسا»، مضيفاً أن العسكريين الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو «يمنعون (عن هؤلاء) الطعام، والسفير يتناول حصصاً غذائية عسكرية».