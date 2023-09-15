شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يعلن غضبه بسبب مواعيد مباريات ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق على مواعيد مباريات الفريق عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره ولفرهامبتون، ظهر غد السبت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث كلوب خلال المؤتمر الصحفي: إنها ليست مشكلة إذا كان لديك أسبوع عادي، من السهل التكيف، والمشكلة الوحيدة هي قلة وقتالتعافي.

وتابع: لدينا فترات راحة دولية، إذا قلت أي شيء (بشأن توقيت المباريات)، فإن العالم سيقول إنه يئن مرة أخرى، هذه مزحة! لدينا لاعبون في أمريكا الجنوبية، لم أرهم بعد وخلال 24 ساعة سنلعب.

وأضاف: ماك أليستر لعب في بوليفيا قبل 30 ساعة، لذلك دعونا نرى أين يمكننا أن نستأنف.

وأشار: لم نر اللاعبين بعد ولكن يمكننا اتخاذ قرارات بشأن الغد، الإمكانيات التي لديهم جيدة حقًا، وأنا أحب العمل معهم.

وأردف عن خط وسط ليفربول: أنا سعيد، كنت سعيدًا بخط الوسط على مر السنين، أكثر اللاعبين نجاحًا لدينا منذ أن كنت هنا، وهي مهمة كبيرة لاستبدال هؤلاء الرجال لكنني سعيد بما لدينا.

وواصل: ليس الأمر أننا بنينا فريقًا الآن، نحن في تلك العملية، مازلنا في الأيام الأولى، وأنا سعيد بالأساس الذي يمكننا العمل عليه.

وأكد: دعونا نمضي قدمًا وسنرى، قمنا بتغيير بعض الأشياء، وجلبنا لاعبين جدد، أنا حقًا أحب هذا الفريق، نريد أن نصبح فريقًا جديدًا وليس نسخة طبق الأصل من الفريق القديم.

وعن مواجهة ولفرهامبتون: الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الإنجليزي الممتاز، هل هناك أي ملعب خارج الأرض ترغب في الذهاب إليه؟لا يوجد أي ملعب.

واستمر: لم يرغب المدرب في رحيل لاعبه ماتيوس نونيز متأخرًا في سوق الانتقالات، لقد فقدوا بعض اللاعبين الأساسيين لكنه فريق جيد جدًا.