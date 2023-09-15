شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد عاشور يكشف توصيات لجنة القضية السكانية بشأن تفعيل دور المجلس القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب ومقرر مساعد لجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، أن اجتماع اللجنة التخصصية خلال الأسبوع المنقضي بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين استهدف صياغة مخرجات اللجنة بشأن قانون المجلس القومي للسكان، وطلب الحضور نقل تبعية المجلس القومي للسكان بدلا من وزارة الصحة لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء.

وأضاف أن اللجنة وضعت تصوراتها بشأن تشكيل المجلس وأعضاؤه، وضرورة تحديد اختصاصاته، ومن ثم تم العودة للمادة 41 من الدستور والتي تتطرق لدور الدولة في تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد، بالإضافة إلى تعظيم دور الدولة في استثمار الطاقة البشرية من المواطنين، وفي ضوء تطبيقها تم الاتفاق على أن تشكيله لابد وأن يشمل عدد من الخبراء والمتخصصين والممثلين عن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، فيما يخص القضية السكانية، على أن يتم عقد جلساته مرة كل شهر على الأقل.

وأوضح مقرر مساعد لجنة القضية السكانية أن اللجنة أوصت بأن يكون دوره تنفيذي وليس رسم سياسات، وأن يتم توفير الموارد المالية اللازمة للمجلس القومي للسكان، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل دور المجلس القومى للسكان لمواجهة معدلات النمو السكاني، وتأكيده على أهمية دوره خلال المؤتمر الأخير للسكان والصحة.