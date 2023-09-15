أبو المرزوق زار بهية الحريري: أكدنا موقفنا الثابت بما يتعلق بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

أشار عضو المكتب السياسي لحرك "حماس" موسى أبو مرزوق، بعد زيارته على رأس وفد، النائبة السابقة بهية الحريري في مجدليون، إلى "أنّنا أكّدنا موقفنا الثابت بما يتعلق بوقف اطلاق النار واستمراره، ونزع المظاهر المسلحة من المخيم وترميم ما تم هدمه واصلاحه، وترميم العلاقة بين الفلسطينيين وأهل صيدا الكرام الذين احتضنوا هذه المخيمات، بالإضافة الى انسحاب المسلحين من المدارس لعودة التعليم، وتسليم المطلوبين وبلسمة جراح المكلومين في هذه الحرب العبثية الموجودة".

وأكّد "أنّنا سنعمل جاهدين على الإيفاء بكل هذه الإلتزامات من اجل مصلحة شعبنا ومخيماتنا، والعلاقات المشتركة بيننا وبين الأهل في صيدا، ومن أجل أمن المخيم وأمن صيدا وأمن لبنان كله وهذا ما سنعمل عليه دائما إن شاء الله".