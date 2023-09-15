افادت مصادر رافقت الجولة الختامية للموفد الفرنسي جان إيف لودريان لـ "الجديد"، بأن "لودريان سيعود الى بيروت بعد لقاء نيويورك للخماسية المقرر في التاسع عشر من الجاري وسيعقد في قصر الصنوبر مشاورات يستمع فيها للنواب الثماني والثلاثين".
كما كشفت معلومات "الجديد"، عن ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتحدث مع لودريان بتفاصيل الحوار من آلية الدعوة والمدعوين ورئاسة الجلسات الحوارية وموعدها"، لافتة الى ان "بري لمس تراجعا في حماسة لودريان للحوار بعد لقاء اليرزة في السفارة السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": لودريان سيعود الى بيروت بعد لقاء نيويورك الخماسية وبري لمس تراجعا في حماسته للحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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