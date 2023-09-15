- 1/2
- 2/2
استقبلت مؤسسة ميشال ضاهر عدداً من الإعلاميّين في جولةٍ اطّلعوا فيها على نشاط المؤسسة في مختلف المجالات، واستمعوا الى شرح من رؤساء الأقسام، كما من رئيستها مارلين ضاهر التي شدّدت على الدور الإنساني للمؤسسة.
وتخلّل النهار الذي أمضاه الإعلاميّون في بلدة الفرزل محطاتٍ عدّة، منها زيارة الى مصانع ماستر شيبس، واختُتم بغداءٍ بدعوة من النائب ميشال ضاهر.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة ميشال ضاهر استقبلت عدداً من الإعلاميّين في جولةٍ اطّلعوا فيها على نشاط المؤسسة في مختلف المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.