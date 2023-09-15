مؤسسة ميشال ضاهر استقبلت عدداً من الإعلاميّين في جولةٍ اطّلعوا فيها على نشاط المؤسسة في مختلف المجالات

استقبلت مؤسسة ميشال ضاهر عدداً من الإعلاميّين في جولةٍ اطّلعوا فيها على نشاط المؤسسة في مختلف المجالات، واستمعوا الى شرح من رؤساء الأقسام، كما من رئيستها مارلين ضاهر التي شدّدت على الدور الإنساني للمؤسسة.

وتخلّل النهار الذي أمضاه الإعلاميّون في بلدة الفرزل محطاتٍ عدّة، منها زيارة الى مصانع ماستر شيبس، واختُتم بغداءٍ بدعوة من النائب ميشال ضاهر.