البعريني: يبدو أن البعض من أبناء الطائفة السُنية يستسهل طعن أبنائها وهل هكذا يُكافأ اللواء عثمان؟

تساءل النّائب ​وليد البعريني​، تعليقًا على ما نُقل عن أنّ وزير الدّاخليّة في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي سيأذن للمحكمة العسكرية بملاحقة المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء ​عماد عثمان​ بتهم فساد، "هل هكذا يُكافأ اللّواء عثمان، ابن مدرسة رئيس الوزراء الرّاحل ​رفيق الحريري​، بعد المسيرة الطويلة والمشرّفة في مؤسّسة ​الأمن الداخلي​، والعطاءات الّتي لا تُحصى، والتّضحيات الّتي قدّمها لأجل ​لبنان​؟".

وسأل وزير الدّاخليّة، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "هل اتصل برئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ قبل اتخاذه القرار وتشاور معه، أو أنّه اكتفى بالتّواصل مع رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​ وسارع إلى تنفيذ تعليماته؟"، مشيرًا إلى أنّ "للأسف، يبدو أنّ البعض من أبناء الطّائفة السُنيّة يستسهل طعن أبناء هذه الطّائفة لاعتبارات خاصّة. وكأنّ هذه الطّائفة ينقصها المآسي والغدر والطّعنات!".