أبو مرزوق: مسؤولية الدولة اللبنانية المباشرة هي القبض على المجرمين وحفظ الأمن داخل مخيم عين الحلوة

اشار نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق، الى اننا "طرحنا أسئلة حرجة على رئيس مجلس النواب نبيه بري ومنها كيف تفسر لنا دخول هذا الكم من الأسلحة الى المخيم؟"، معتبرا أن "مسؤولية الدولة اللبنانية المباشرة هي القبض على المجرمين وحفظ الأمن داخل المخيم وخارجه".

ولفت في حديث لقناة "الجديد"، الى ان "جهد الأمن العام معروف من أيام اللواء عباس إبراهيم في احتواء الجماعات داخل المخيم سواء العصبة او الحركة المجاهدة وجعلهم ادوات حقيقية في ضبط أمن المخيم والجوار"، مشيرا الى انه "معروف ان الأسلحة الموجودة مع المقاتلين "الخارجين عن القانون" باعها الأمن الوطني لهم من ضمنها المخزنين الأساسيين للأمن الوطني في عين الحلوة".