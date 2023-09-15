ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني معزّزين بالآليّات والعناصر، وبمؤازرة من وحدات الجيش المنتشرة عملانيًّا، وبمشاركة طوّافة تابعة للقوّات الجويّة، أخمدوا خلال 8 ساعات حريقًا شبّ في أحد الأحراج بين قبعيت وحرار في عكار".
وأوضحت أنّ "العناصر قد واجهوا صعوبات عدّة للتّمكّن من إخماد النّيران، نظرًا لعدم توفّر الطّرقات وكثرة المنحدرات، كما أنّ سرعة الهواء أدّت إلى اتساع رقعة الحريق"، مشيرةً إلى أنّ "توازيًا، تمّ نقل عدد من المصابين بحالات اختناق إلى المستشفيات، جرّاء انتشار الدّخان وإخلاء بعض المنازل".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد الحريق بأحد الأحراج بين قبعيت وحرار ونقل مصابين بحالات اختناق إلى المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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