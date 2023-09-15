شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يرفع القيود المفروضة على واردات الحبوب الأوكرانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - (أ ف ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، رفع القيود التي فرضتها خمس دول في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الأوكرانية، بهدف حماية مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف باتخاذ إجراءات لمراقبة صادراتها.

وكانت بروكسل وقعت نهاية نيسان/ إبريل اتفاقاً مع كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، يتيح لها منع شحنات الحبوب الأوكرانية من دخول أراضيها، شرط ألا تحول دون عبورها إلى دول أخرى. وقالت المفوضية في البيان إن «القيود على الأسواق» في الدول المذكورة «لم تعد موجودة».