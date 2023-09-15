شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تايوان..الصين تعاقب شركتين أمريكيتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - أ ف ب

فرضت بكين الجمعة، عقوبات على شركتي«لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرامان» الأمريكيتين لدورهما في إطار مبيعات أسلحة إلى تايوان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: «على الرغم من معارضة الصين بشدة، تصرّ الحكومة الأمريكية على توريد الأسلحة إلى تايوان». واعتبرت ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي، أنّ «ذلك يقوض بشكل خطر سيادة الصين ومصالحها الأمنية».

وأشارت إلى أن الصين قررت بالتالي «فرض عقوبات على الشركتين العسكريتين الأمريكيتين». ولم تحدد المتحدثة ماهية الإجراءات التي اتخذتها بكين ضد المجموعتين.

وأشارت ماو نينغ إلى أن العقوبات اتُخذت رداً على صفقة بيع أسلحة لتايوان وافقت عليها الولايات المتحدة في 24 آب/أغسطس.

ووافقت الولايات المتحدة الشهر الماضي على بيع معدات استشعار متطورة للمقاتلات الموجودة في الجزيرة.

ومع أن الولايات المتحدة لا تعترف رسمياً سوى ببكين منذ خمسة عقود، إلا أن الكونغرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايوان تزويد الجزيرة أسلحة للدفاع عن نفسها. وتمنع الولايات المتحدة مصنعي الأسلحة لديها من بيع معدات عسكرية إلى الصين، وتضم مجموعة لوكهيد مارتن شركة تصنيع مروحيات «سيكورسكي»، الموجودة منذ ثمانينات القرن الماضي في الصين، حيث تمتلك مؤسسة مع شريك محلي.

وأفادت الخارجية الأمريكية بأنّ الصفقة شملت أنظمة بحث وتتبّع تعمل بالأشعة تحت الحمراء ومعدّات ذات صلة لمساعدة تايوان في «الحفاظ على قدرات دفاعية ذات موثوقية. والنظام الجديد تنتجه شركة «لوكهيد مارتن»، ويحسّن قدرة الطائرات المقاتلة على رصد تهديدات جوية.

وفرضت الصين في السابق عقوبات على «لوكهيد مارتن». وحذرت وزارة الدفاع الصينية حينها من أن «المساعدة والمبيعات العسكرية الأمريكية لتايوان لن تؤدي سوى إلى تعزيز الصناعات العسكرية الأمريكية في حين تسيء إلى أمن سكان تايوان».

وتعتبر الصين تايوان المتمتعة بحكم ذاتي، جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها، وتتوعّد بإعادة الجزيرة إلى الكنف الصيني، إذ يحكمها منذ العام 1949 نظام خصم قريب من الولايات المتحدة.