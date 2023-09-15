شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة «كوفيد-19».. الصين تعتزم احتواء جدري القردة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

أعلنت السلطات الصينية، الجمعة، أن البلاد تخطط لاحتواء مرض جدري القردة بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع أمراض معدية أخرى مثل كوفيد-19 اعتباراً من 20 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد تسجيل قرابة 500 حالة إصابة الشهر الماضي.

وذكرت لجنة الصحة الصينية، في بيان إن مرض جدري القردة يندرج تحت الفئة (ب) وسيتم التعامل معه في إطار بروتوكولات هذه الفئة. وبموجب هذه الفئة، يمكن للصين اتخاذ تدابير طارئة مثل حظر التجمعات، أو تعليق العمل والمدارس أو إغلاق بعض الأماكن في حال تفشي المرض.

وتشمل الفئة (ب) للأمراض المعدية حالياً كوفيد-19 والإيدز والتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).

وقالت اللجنة: «رصدت أكثر من 20 مقاطعة في الصين حالات إصابة بجدري القردة منذ تسجيل أول حالة وافدة في 20 سبتمبر 2022 وبداية انتشار حالات الإصابة محلياً في يونيو 2023، ما أدى إلى استمرار تفشي المرض وانتقال العدوى».

وتصنف الصين الأمراض المعدية إلى ثلاث فئات. وتمنح الفئة (أ)، وهي الأعلى، السلطات الحق في عزل المرضى والمخالطين لهم. وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، إن البلاد سجلت في أغسطس/آب الماضي،501 من حالات الإصابة الجديدة بجدري القردة دون وجود حالات خطِرة أو وفيات.

ورصد الفيروس للمرة الأولى في القرود، وينتقل من خلال الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في مايو/أيار أن جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة عالمية.