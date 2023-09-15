شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «أنشطة تخريبية».. بوركينا فاسو تطرد الملحق العسكري الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوركينا فاسو- ا ف ب

أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو، في بيان، الجمعة، أنه أمر الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية، إيمانويل باسكييه، بمغادرة البلاد بسبب ممارسته أنشطة «تخريبية».

وهذه الخطوة هي أحدث علامة على تصاعد التوتر بين الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، ومستعمِرتها السابقة فرنسا، منذ استيلاء حكومة عسكرية على السلطة في انقلابين، العام الماضي.

وجاء في البيان الذي حمل تاريخ أمس الخميس، أن باسكييه والموظفين العاملين معه يتعين عليهم مغادرة البلاد خلال أسبوعين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنها تنظر في التقارير التي أفادت بطرد ملحقها العسكري، ولا يمكنها الإدلاء بتعليق على الفور.

وكانت الحكومة الانتقالية في بوركينا فاسو أمرت السفير الفرنسي، وكذلك المسؤولة الكبيرة في الأمم المتحدة، باربرا مانزي، بمغادرة البلاد. وهناك أيضاً حملة تستهدف وسائل الإعلام الفرنسية.