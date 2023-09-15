شكرا لقرائتكم خبر عن بوركينا فاسو تطرد الملحق العسكري الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أمر المجلس العسكري في بوركينا فاسو، الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في البلاد بمغادرتها.

وقال المجلس في بيان أصدره أمس، 14 سبتمبر 2023، إنه أمر الملحق الفرنسي بمغادرة البلاد بسبب سلوكه الذي وصفه بالتخريبي.

توترات مع فرنسا

كانت أمرت حكومة المجلس العسكري في بوركينا فاسو، أمرت مئات الأعضاء من القوات الفرنسية بمغادرة البلاد.

وأصدرت هيئة الإذاعة الوطنية RTB الإعلان نقلاً عن وكالة الإعلام الرسمية في بوركينا فاسو، وقالت وكالة الأنباء إن القرار اتخذ بإنهاء وجود الجيش الفرنسي على أراضي بوركينا فاسو.

وخرج المتظاهرون إلى شوارع العاصمة واغادوغو وقتها للمطالبة بإقالة السفير الفرنسي وإغلاق قاعدة عسكرية فرنسية شمال العاصمة.