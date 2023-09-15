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الغرف التجارية: تخفيضات معارض أهلًا مدارس تصل إلى 50%

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن معارض أهلا مدارس تأتي نتيجة ثمار التعاون بين الحكومة والغرف التجارية، لافتا إلى أن المعرض يستهدف كبح جماح التضخم التي يسود المنطقة في الفترة الحالية نتيجة فيروس والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الوكيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن تخفيضات معارض أهلا مدارس تصل إلى 50%، لافتا إلى أن الجميع يعمل من أجل تلبية احتياجات المستهلكين ونيل رضاهم وفع الأعباء عن كاهلهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن هناك تعاون كبير وثمر من جانب التجار من خلال تقديم خصومات حقيقة'.

وتابع رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن هناك 480 فرعا لمعارض أهلا مدارس على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه عندما يفوق العرض حجم الطلب يساهم في ضبط الأسعار، وعند حدوث خلل في العرض والطلب نشهد ارتفاع في الأسعار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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