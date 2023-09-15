كارثة إنسانية.. عمرو أديب: مدينة درنة فقدت 20% من سكانها في ليلة وضحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تعازيه إلى الشعب الليبي في ضحايا العاصفة دانيال، مشيرًا إلى أن مدينة درنة الليبية تعرضت لكارثة إنسانية، قائلًا: في ليلة وضحها فقدت مدينة درنة 20% من سكانها.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الجمعة، أن ما يحدث في ليبيا لا يصدقه عقل، المدينة إلى نصفين، متابعًا: القصص التي يتم تداولها عن الوضع في ليبيا مرعبة، نحن أمام كارثة حقيقية لحقت بدولة ليبيا.

وتابع مقدم الحكاية: "قيام مصر بمساعدة ليبيا ليس غريبًا عنها، وهناك تعليمات بنقل أطنان من الدواء والغذاء إلي الأشقاء في ليبيا، والميسترال أول تحرك لها كان للغوث، مشددًا على أن مصر لم ولن تتأخر عن الشعب الليبي حتى مع أزمتها اقتصادية.