البيت الأبيض: زيلينسكي يلتقي بايدن في واشنطن الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(د ب أ)

يلتقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نظيره الأمريكي جو بايدن في واشنطن الأسبوع المقبل، حسبما أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في موجز صحفي إن "هذا سيكون الاجتماع الثالث لهما هنا بالبيت الأبيض، ويأتي بالتأكيد في وقت بالغ الأهمية".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أوضح سوليفان أن بايدن سيستقبل زيلينسكي الخميس المقبل، مشيرا إلى أن بايدن سيجتمع أيضا يوم الأربعاء، أي قبل يوم من استقباله لزيلينسكى، برئيس البرازيل اينازيو لولا دا سيلفا.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي أعضاء في الكونجرس يوم الخميس المقبل، في زيارة تعيد التأكيد على دعم الولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا.

ومن المنتظر أن يلقي الرئيس الأوكراني أولا كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.