الاحتلال يستهدف موقعا لحركة حماس في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، غارات على موقع رصد في وقت أصيب 12 فلسطينيا بجروح خلال احتجاجات على أطراف قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الجيش قصف بقذيفة مدفعية موقع رصد يتبع لحركة "حماس" في شمالي قطاع غزة ما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل بجروح.

وقال الجيش، في بيان إنه استهدف نقطة عسكرية لحماس قرب السياج الأمني ردا على تفجير عبوات ناسفة وإلقاء قنابل يدوية نحو قواته خلال فعالية شرقي مدينة غزة .

فيما أفادت وزارة الصحة في غزة في بيان بـ"إصابة 12 مواطنًا بجراح بين طفيفة ومتوسطة من بينهم صحفي خلال اعتداءات قوات إسرائيلية على المواطنين في المناطق الشرقية لقطاع غزة".

وندد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في غزة بـ"تعمد القوات الإسرائيلية استهداف الصحفيين رغم تواجدهم في مكان يبعد عن تجمع الشبان المتظاهرين، ووضوح الشارات التمييزية التي تدل على كونهم صحفيين".

وكان خمسة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة بمتظاهرين قرب السياج الفاصل مع إسرائيل خلال احتجاجات يوم أمس.

وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قطاع غزة أيام الجمعة، وفي المناسبات الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.