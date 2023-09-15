شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الطماوى: تعديل قانون الأحزاب السياسية فى مقدمة توصيات لجنة الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ايهاب الطماوي مقرر لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن لجنة الاحزاب السياسية بالحوار الوطني استمعت في جلسة متخصصة ممتدة أمس الخميس لعدد من الخبراء والمختصين والأحزاب السياسية من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار لرؤي مختلفة حول صياغة مخرجات و مقترحات وتوصيات اللجنة.

وأضاف مقرر لجنة الاحزاب السياسية أن التوافق كان حول ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية القائم في عدة مواضع، بهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها و دعم التعددية الحزبية و السياسية كركن من أركان النظام السياسي في الجمهورية الجديدة.

وأشار "الطماوي" إلي أن المشاركين أنتهوا إلي توصيات و مقترحات سترفع إلي مجلس الأمناء حول عدة قضايا تحتاج إلي حلول من خلال تعديل قانون الاحزاب، مثل شروط تأسيس الاحزاب و توفير مصادر للتمويل دون إخلال بالأمن القومي و كذا ضمان التزام الأحزاب بقواعد الحوكمة المالية و الإدارية، و ضرورة تنظيم أكثر تفصيلا لإجراءات الأندماج للاحزاب السياسية و أيضا زيادة أختصاصات لجنة شئون الاحزاب وإنشاء جهاز إداري أو امانة فنية تابعة لها مع موازنة مستقلة حتي تتمكن اللجنة من إزالة المعوقات التي تواجه الاحزاب السياسية خلال عملها.

ولفت "الطماوي" إلى أن الجلسة انتهت بمقترحات و توصيات سيتم رفعها إلى مجلس امناء الحوار الوطني، ليقوم بدوره بإعمال أختصاصاته في مناقشتها ومراجعتها لبيان المتوافق منها مع أحكام الدستور مع قابليتها للتنفيذ ، تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجها بالشكر للرئيس الذي قام بالدعوة للحوار الوطني، بهدف مشاركة كافة القوي الوطنية في بناء و وضع أسس الجمهورية الجديدة والذي أتاح لنا الفرصة للمشاركة الفاعلة في هذه اللحظات التاريخية من تاريخ مصر.