اردوغان: نمر بمرحلة نتجاوز فيها خطوة بخطوة المشكلات التي شهدها الاقتصاد التركي

لفت الرّئيس التّركي ​رجب طيب اردوغان​، إلى "أنّنا نمرّ بمرحلة نتجاوز فيها خطوة بخطوة المشكلات الّتي شهدها ​الاقتصاد التركي​، بسبب تأثير التّقلّبات الاقتصاديّة العالميّة".

وأكّد، خلال مؤتمر مجلس الأعمال التّركي العالمي في نسخته العاشرة بمدينة ​إسطنبول​، أنّ "كلّ مسافة قطعناها نحو تنمية بلدنا من خلال الاستثمار والتّوظيف والإنتاج والصّادرات وفائض الحساب الجاري، هي بمثابة نفَس جديد لعالم الأعمال لدينا بكامله في الدّاخل والخارج، حتّى ألدّ أعداء ​تركيا​ لم يعد بإمكانهم تجاهل بلدنا"، مشدّدًا على أنّه "ليس لديّ أدنى شكّ في أنّنا سنحقّق نتائج مفيدة على مستوى العالم في وقت قصير، من خلال جعل كلّ تطوّر على المستوى العالمي هو المحرّك لأهدافنا المشتركة".

وأشار اردوغان إلى أنّ "علينا أن نبحث عن سبل لتطوير علاقاتنا المتعدّدة الأبعاد بسرعة، أوّلًا فيما بيننا ثمّ مع القطاعات الأخرى"، موضحًا "أنّنا نبني كلّ حساباتنا على أن نكون من بين الدّول الرّائدة بالعالم في هذا العصر المستقبلي، هذه هي الرّؤية الّتي نعبّر عنها عندما نقول "قرن تركيا". وركّز على "أنّنا إذا اتحدنا وتوحّدنا وعملنا معًا، ليس لدي أدنى شكّ في أنّه يمكننا الوصول إلى المكان الّذي نرغب فيه بالعصر الجديد الّذي يدخله العالم، وإلّا فإنّنا سنجد أنفسنا في نظام حيث الاستغلال والقمع والبؤس والألم هو نصيبنا".