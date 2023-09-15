أكّد رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​، "أنّنا متمسّكون بمبادرة الحوار، وهي الوحيدة الموجودة على الطّاولة". وأشار، في تصريح إلى قناة "المنار"، إلى أنّ "الموفد الفرنسي ​جان إيف لودريان​ تبنّى هذه المبادرة ودعَمها، وهي المدخل الضّروري لمعالجة المأزق الرّئاسي"، معلنًا "أنّني سأوجّه الدّعوة للحوار وفق الأصول، وآمل في أن تتحلّى كلّ القوى والكتل بالمسؤوليّة الوطنيّة وأن تتّقي الله".

كانت هذه تفاصيل خبر بري: متمسكون بمبادرة الحوار وهي الوحيدة على الطاولة ولودريان تبنّاها وسأدعو للحوار وفق الأصول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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