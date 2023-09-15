صليبا وخلف تقدّما بسؤال إلى وزير الشباب والرياضة بعد منحه ترخيصًا لإنشاء اتحادين للعبة نفسها

أعلن النّائبان ​نجاة صليبا​ و​ملحم خلف​، "أنّهما تقدّما بتاريخ 14/9/2023، بسؤال إلى وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال ​جورج كلاس​، على خلفيّة منحه ترخيصًا لإنشاء اتحادين للعبة نفسها، وعمّا إذا كانت الوزارة قد تحقّقت من أنّ التّقنّيات المتَّبعة في لعبة مهارة هي نفسها تقنيّات لعبة التويشو الصينيّة".

وأكّدا في بيان، "أنّهما سيستمرّان في متابعة هذا الملف حتّى وصوله إلى خواتيمه، وذلك سواء على المستوى القضاء والنّطاق الدّاخلي، أم عبر رفع الموضوع إلى اتحادات الرّياضة الدّوليّة".