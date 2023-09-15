أعلن النّائبان نجاة صليبا وملحم خلف، "أنّهما تقدّما بتاريخ 14/9/2023، بسؤال إلى وزير الشّباب والرّياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، على خلفيّة منحه ترخيصًا لإنشاء اتحادين للعبة نفسها، وعمّا إذا كانت الوزارة قد تحقّقت من أنّ التّقنّيات المتَّبعة في لعبة مهارة هي نفسها تقنيّات لعبة التويشو الصينيّة".
وأكّدا في بيان، "أنّهما سيستمرّان في متابعة هذا الملف حتّى وصوله إلى خواتيمه، وذلك سواء على المستوى القضاء والنّطاق الدّاخلي، أم عبر رفع الموضوع إلى اتحادات الرّياضة الدّوليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر صليبا وخلف تقدّما بسؤال إلى وزير الشباب والرياضة بعد منحه ترخيصًا لإنشاء اتحادين للعبة نفسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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