الأرصاد الجوية: الطقس غدا صاف إجمالًا مع استقرار درجات الحرارة ساحلًا ونسبة رطوبة معتدلة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا حارًّا نسبيًّا، مع درجات حرارة فوق معدّلاتها الموسميّة على السّاحل الشّمالي وفي الدّاخل (بحدود الدّرجتَين)، يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط خلال الأيّام القليلة المقبلة".

وحذّرت في نشرتها المسائيّة، من "خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجيّة بسبب انخفاض نسبة الرطوبة، جفاف أوراق الأشجار وسطوع الشّمس"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر أيلول يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في ​بيروت​، وبين 16 و32 درجة مئويّة في ​زحلة​".

وأوضحت دائرة التّقديرات أنّ "الطّقس المتوقّع في لبنان غدًا السّبت صافٍ إجمالًا، مع استقرار درجات الحرارة على السّاحل، بينما ترتفع في المناطق الجبليّة والدّاخليّة حيث تصبح فوق معدّلاتها الموسميّة، مع نسبة رطوبة معتدلة".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد صافٍ إلى قليل الغيوم، مع استقرار بدرجات الحرارة على السّاحل وفوق الجبال، بينما تنخفض بشكل طفيف في الدّاخل وتبقى فوق معدّلاتها الموسميّة".

كما بيّنت أنّ "​الطقس​ المتوقّع الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل والدّاخل، بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال، كما ترتفع نسبة الرّطوبة ويتكوّن الضّباب على المرتفعات".

وأفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء غائم جزئيًّا، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الجبليّة والدّاخليّة لتعود إلى معدّلاتها الموسميّة، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات أحيانًا".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة غربيّة إلى شماليّة شرقيّة نهارًا ومتقلّبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة، الانقشاع جيّد إجمالًا، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 35 و65%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 29 درجة مئويّة".