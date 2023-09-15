أعلن النّائب إيهاب مطر، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "أنّني حاولت التّواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدّاخليّة في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، لاستيضاح ما تمّ نشره عن إذن لملاحقة المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان، وعن تغييبه عن اجتماع معني باللاجئين، ولأعبّر عن رفضي المطلق للتّعاطي بخفّة مع مؤسّسة عسكريّة كقوى الأمن الداخلي"، متمنّيًا من مولوي "توضيح ما يتمّ تناقله عنه".
وكانت قد أفادت مصادر قناة "الحدث" في وقت سابق اليوم، بأنّ "وزير الدّاخليّة سيأذن للمحكمة العسكريّة بملاحقة مدير عام قوى الأمن الدّاخلي، بتهم الفساد".
كانت هذه تفاصيل خبر مطر: حاولت استيضاح ميقاتي ومولوي عما نُشر عن إذن لملاحقة عثمان وأرفض التعاطي بخفة مع قوى الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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