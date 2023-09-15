المكاري: إذا نجح مشروع إنشاء مدينة إنتاج إعلامي بالبقاع فسيوفر فرص عمل ويعزز استقرار المواطنين

أكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد المكاري​ "أنّنا نعيش أزمةً طويلةً، وللأسف كلّ فريق سياسي يحمّل الفريق الآخر المسؤوليّة، وأنا معروف بتوجّهي وبتموضعي السّياسي. وإذا أردنا بناء بلد، فعلينا أن نضحّي أكثر للوصول إلى حل".

وأشار، على هامش زيارته محافظة ​البقاع​ وتحديدًا ​مدينة زحلة​، إلى أنّ "أحد أهداف هذه الزّيارة إلى البقاع اليوم، تفقّد قطعة أرض كبيرة تعود ملكيّتها ل​وزارة الإعلام​ في محلّة تل ذنوب، وتبلغ مساحتها نحو 550 ألف متر. أنا منذ تسلّمي مهام الوزارة، انطلقت من فكرة أنّ الدّولة غنيّة وليست فقيرة، ويمكن تسيير أمورها بطريقة مختلفة عمّا كنّا نديرها"، لافتًا إلى أنّه "إذ تمكننا أن نستغلّ هذه الملكيّة، وأوّل فكرة راودتنا هي مشروع إنشاء مدينة إنتاج إعلامي كما في مصر وتركيا، و​لبنان​ رائد في الصّناعة السّينمائّية وإنتاج المسلسلات التّلفزيونيّة والدراميّة".

وركّز المكاري على أنّ "بالطّبع، هذا المشروع يحتاج إلى استقرار وأمان وراحة بال، وفي حال نجح فسيوفّر آلاف فرص العمل، ممّا يعزّز استقرار الإنسان في أرضه ويغنيه عن النّزوح نحو المدينة أو الهجرة خارج البلاد".