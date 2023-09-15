شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة «المتحورات».. أوروبا تقر نسخة محدّثة من لقاح «موديرنا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

أقرت المفوضية الأوروبية، الجمعة، نسخة مُحدّثة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 طورتها شركة «موديرنا» بتركيبة تستهدف شكل أفضل المتحورات المنتشرة حالياً مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما كانت وافقت على إصدار طورته شركة «فايزر- بايونتيك».

ورغم أنّ منظمة الصحة العالمية لم تعد تعتبر «كوفيد-19» حالة طوارئ صحية عالمية منذ مطلع مايو/أيار الماضي، فإن الفيروس يواصل انتشاره في البلدان، وتستمر متحورات جديدة للمرض بالظهور.

ووافقت المفوضية الأوروبية على النسخة التي طورها مختبر «موديرنا» الأمريكي، وتستهدف المتحورة «إكس بي بي. 1.5» (XBB.1.5) المتفرعة من «أوميكرون»، وذلك للبالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على خمس سنوات. وسيتعين عليهم تلقي حقنة واحدة بغض النظر عن تطعيماتهم السابقة.

وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية في يونيو/حزيران الماضي، بتحديث اللقاحات لاستهداف متحورات الفيروس المنتشرة في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم.

وفي بداية سبتمبر/أيلول الماضي، وافقت المفوضية على نسخة محدّثة من لقاح «فايزر- بايونتيك»، والذي تم تكييفه أيضاً لمواجهة المتحورة الجديدة المتفرعة من «أوميكرون»، بحقنة واحدة.

ووافقت هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي مؤخراً على اللقاحين اللذين يوفران عامة حماية أفضل ضد المتحورات الأخرى المنتشرة حالياً. وسمحت المفوضية بطرح النسختين المحدثتين من اللقاحين في السوق، كجزء من إجراء معجل لتمكين الدول الأعضاء من إعداد حملات التطعيم للخريف، والشتاء في الوقت المناسب.

ووافقت السلطات الصحية الأمريكية، الاثنين، على النسختين المحدثتين من لقاحي «موديرنا» و«فايزر- بايونتيك»، في وقت يتزايد عدد حالات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة.