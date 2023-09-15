شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يتوقع أن يطلب المغرب مساعدة أممية اليوم أو غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

توقّع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الجمعة، أن يطلب المغرب مساعدة من الأمم المتحدة «اليوم أو غداً» لمساندة الناجين من الزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

وصرح غريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في مؤتمر صحفي:«نتوقع ونأمل استناداً إلى محادثاتنا مع السلطات المغربية أن يرسل طلب المساعدة اليوم أو غداً. أعني بذلك قريباً جداً»، لافتاً إلى أنه بعد الحصول على الضوء الأخضر سيكون بإمكان الأمم المتحدة المشاركة في مساعدة الناجين. وقال غريفيث «إنني واثق بأن أرقام الضحايا أدنى من العدد الفعلي، لكن السلطات وضعتها بتأنّ».

وبلغ عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز جنوب مراكش ليل الثامن إلى التاسع من سبتمبر/ أيلول 2946 قتيلاً و5674 جريحاً، وفق آخر حصيلة رسمية.

ولم ينتقد غريفيث عدم طلب المغرب مساعدة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن «الأيام الأولى بعد كارثة مفاجئة تشهد على الدوام فوضى نسبية». وقال إن المرحلة الأولى «تركز على البحث عن الناجين، وعن الذين لم ينجوا»، في حين أن «المرحلة التالية تقضي بتقديم المساعدة للناجين وتوفير ملاجئ وطعام ومعدات طبية».

وتابع: «آمل في المغرب أن ننتقل من مرحلة إلى أخرى».

- عواصف وأمطار وبرد

وأوضح غريفيث: «ليست لدي أي انتقادات، مستعدون للعمل وتقديم دعم في ما يخص التنسيق». وتابع:«انتقلنا مؤخراً فقط من البحث عن أحياء إلى تقديم المساعدة للناجين، وهي المرحلة التي تكتسب فيها المساعدة أهمية قصوى».

ووقع الزلزال ليل الجمعة السبت، وكان بقوة 7 درجات، وهو أقوى هزّة يتمّ قياسها في المغرب على الإطلاق. وضرب قرى نائية في مناطق جبلية معزولة.

وقال متحدث باسم الفيدرالية الدولية لجمعيات الصليب الأحمر بونوا شاربانتيي:«تلزمنا أسابيع، أشهر أو حتى سنوات لإعادة البناء، لأن الأمر هنا لا يتعلق بمجرد تصليحات، بل بإعادة تشييد العديد من القرى».

وأطلق الصليب الأحمر الدولي نداء لجمع أكثر من 100 مليون دولار لتوفير الاحتياجات العاجلة للمغرب.

وأوضح شاربنتيي، أن الناس بحاجة لمأوى وفرش وأغطية وألبسة شتوية. وكان يتحدث خلال المؤتمر الصحفي لغريفيث انطلاقاً من مراكش. وأضاف: «يتوقع أن تضرب عواصف وتهطل أمطار الثلاثاء، بينما لا يزال الناس ينامون في العراء. خلال الأسابيع المقبلة ستهبط درجات الحرارة إلى صفر أو ناقص عشرة في الجبال. يجب أن نضمن لكل هؤلاء الناس سقفاً».