شكرا لقرائتكم خبر عن السجن لفرنسيَّين دينا بتهريب مهاجرين داخل أثاث إلى بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

عاقبت محكمة بريطانية، الجمعة، فرنسيَّين بالسجن، لإدانتهما بتهريب مهاجرين فيتناميين، بينهم أطفال، إلى البلاد، داخل أرائك مصنّعة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وأصدرت محكمة «هوف كراون كورت» في جنوب إنجلترا حكماً بحبس جونيور توسان وأندرين بول، وكلاهما متحدر من محيط باريس، أربع سنوات وستة أشهر للأول، وخمس سنوات وخمسة أشهر للثانية، وفق الوزارة.

وسبق أن عمل هذان الفرنسيان معاً سائقي توصيل في فرنسا، وأقرا بأنهما مذنبان بمساعدة مهاجرين غير نظاميين على دخول المملكة المتحدة.

واستخدم الفرنسيان في إبريل/ نيسان الماضي، خلال توجّههما من دياب في شمال فرنسا إلى ميناء نيوهيفن الانجليزي، أثاثاً خبآ فيه امرأة فيتنامية، وثلاثة أطفال، ونقلوه بواسطة حافلة صغيرة مستأجرة.

ولدى تفتيش الحافلة رصد عناصر حرس الحدود البريطانيون حركة داخل الأرائك التي كانت موضوعة تحت فراش وأثاث.

وكان المهربان خبّآ مهاجرَين داخل الأريكة، ومن تبقى بين قطع أثاث أخرى بما في ذلك خزانة ذات أدراج.

وقال الفرنسيان للعناصر، إنهما لم يكونا على علم بوجود مهاجرين داخل الحافلة التي قالا إنهما كانا يقودانها بغرض نقل أثاث في لندن. لكن التدقيق في البصمات الذي أجراه حرس الحدود في وقت لاحق أثبت ضلوع توسان في محاولة التهريب، وفق وزارة الداخلية.

أما بول التي كانت أيضا نفت ضلوعها في الأمر، فتبيّن أنها أجرت زيارات مشبوهة إلى المملكة المتحدة في وقت سابق من العام الجاري، بحسب الوزارة. وقالت الوزارة إن بول أقرت بالذنب عندما عُرضت في المحكمة تسجيلات فيديو تضمنّت أدلة على أنشطتها السابقة.

وقال مسؤول قسم التحقيقات الجنائية والمالية في الوزارة كريس فوستر، إن المجرمين يبذلون جهوداً مضنية متزايدة ل«تهريب الأشخاص عبر حدود المملكة المتحدة توخياً للربح بسبب جهودنا لتضييق الخناق عليهم».

وتابع البيان: «هذا الحكم الصادر اليوم يعكس خطورة جرائمهم».