شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يجتمع مع زيلينسكى في البيت الأبيض الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جيك سوليفان مستشار الأمن القومى الأمريكى، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، سيستقبل الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى البيت الأبيض يوم الخميس المقبل.

وفي وقت سابق أكد مسؤول أمريكي أن من المتوقع أن يتم اللقاء بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

اجتماعات الأمم المتحدة

من المتوقع أن تجمع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بين مسؤولين كبار من روسيا وأوكرانيا، إذ من المقرر أن يحضر الاجتماعات الرئيس الأوكراني ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أيضًا.

ومن المقرر حضور أكثر من 140 من قادة الدول والحكومات الاجتماعات في مقر الأمم المتحد في نيويورك اعتبارا من الإثنين المقبل.