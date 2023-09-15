شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 قرب الساحل شمال تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالًا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر وقع بالقرب من ساحل شمال تشيلي اليوم الجمعة.

وذكر المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

تشيلي والكوارث

تقع تشيلي على طول منطقة زلزالية نشطة في حلقة المحيط الهادئ، وهي معرضة بشدة للمخاطر الجيوفيزيائية التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار مدمرة مثل الزلازل وتسونامي.

وأدت الزلازل الشديدة في الماضي إلى ارتفاع متوسط ​​الوفيات لكل مليون شخص من سكان تشيلي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب منطقة عند الحدود بين تشيلي وبوليفيا، كما ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر قبل عدة أشهر ، إقليم أنتوفاغاستا الواقع شمالي تشيلي.