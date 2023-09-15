شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يكشف سبب تألق صلاح مع ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالكشف سبب نجاح محمد صلاح مع الفريق الإنجليزي، وتقديمه الأرقام القياسية.

ونشرت شبكة "يورو سبورت" العالمية، تصريحات لـ كلوب: إنه يعرف الأرقام، ويعرف كل شيء، إنه يعلم قبلنا جميعًا أن هناك رقمًا قياسيًا قريبًا يمكنه تحقيقه، إنه لا يحتاج إلى مساعدة في هذا الإطار.

وتابع: أعتقد أن الطريقة التي لعبنا بها، على مر تلك السنين، ساعدته، والطريقة التي أنشأنا بها الفريق، كان علينا تغييرها على مر السنينأيضًا، وهو يعلم كذلك، إنه يحب المشاركة في الأمور التكتيكية، هو يريد أن يكون أمام المرمى في النهاية، وإذا منحته مركزًا لا يتوافر فيه ذلكالأمر، لست متأكدًا من أنه سيحب ذلك.

وأضاف: لكن إلى جانب ذلك فهو منفتح حقًا على العمل الجاد أيضًا، وهذا يجعله جديرًا جدًا بالنسبة لنا، ربما يكون ميسي هو اللاعبالوحيد الذي عندما يمتلك الفريق الآخر الكرة، يُقال (هيا ميسي، اجلس على كرسي، انتظر دقيقة حتى نستعيدها ويمكنك الحصول عليها مرة أخرى)، ولكن كل الآخرين يجب أن ينخرطوا في اللعبة.

وأشار: الدوري الإنجليزي قوي للغاية، لا يمكننا الدفاع بـ10 لاعبين أو 9، ولكنه (محمد صلاح) موجود، هذا ما صنع مسيرته، الأرقام، نعم،ولكن لا يمكنك تحقيق الأرقام إلا عندما تلعب، ولا تلعب إلا عندما تؤدي جيدًا.

وأردف: حتى مع الأرقام المجنونة، هو لم يسجل في جميع المباريات، لكن لم يكن هناك شك على الإطلاق في إمكانية الاعتماد عليه مرةأخرى، كان الأمر واضحًا دائمًا، إذا لم يسجل في المباراة الأخيرة، هناك فرصة جيدة أن يسجل في المباراة التالية لأن ذلك يزيد من رغبته،وهذا أمر جيد بالنسبة لنا.

وواصل: إنه لاعب محترف جدًا جدًا جدًا، على أعلى مستوى، قد كان نموذجًا حقيقيًا يحتذى به، أنا أصل مبكرًا جدًا إلى ملعب التدريب فيالصباح ولكن أعتقد أنه يمكنك رؤية سيارة مو كثيرًا هناك بالفعل، قد يكون لديه الكثير من الآلات في المنزل، لكنه يستخدم كل شيء فيملعب التدريب أيضًا.

وأشار: هذا جزء من حمضه النووي بنسبة 100 %، دعونا نأمل أن يظل الأمر على هذا النحو، لأنه من الواضح أن هذا جزء كبير من نجاحه ونجاحنا في الماضي، حيث كان متاحًا بالنسبة لنا في العديد من المباريات.

واستكمل: بالنسبة للمباريات القليلة التي غاب عنها في الدوري، ربما كان ذلك لأنني لم أرغب في إشراكه، لذلك إذا سألته في يوم من الأيامسيخبرني (من بين المباريات العشر التي غبت عنها، كان بإمكاني اللعب في تسعة منهم، ولكنك لم تشركني.

وشدد: لا أستطيع أن أتذكر أن محمد صلاح كان غير متاح، هذا أفضل ما يمكنني قوله عن اللاعب.

وعن تأثير محمد صلاح: لقد كان لديه دائمًا عدد لا بأس به من التمريرات الحاسمة، عندما تسجل أكثر من 30 هدفًا، فسيكون هناك ملاحظة هامشية بأنك صنعت ما يقرب من 15 هدفًا أو أكثر، هذه الأرقام مجنونة حقًا على مر السنين وهي ضرورية للغاية بالنسبة لنا.

وأتم: عندما تظهر الخريطة الحرارية أن هناك مباراة تواجد فيها محمد صلاح على الجانب الأيمن دائمًا، لم تكن مباراة جيدة على الأرجح،إنه يحتاج إلى هذه الحركات، ويحتاج إلى المشاركة، ويحتاج إلى الأشياء البسيطة أيضًا، إذا قمت بالأشياء البسيطة جيدًا، فلديك فرصة جيدة للنجاح في الأشياء المعقدة.