"أنصار الله" حول المحادثات في الرياض: السلام هو الخيار الأول الذي يجري العمل عليه

أوضح رئيس الوفد الوطني اليمني التابع لحركة أنصار الله محمد عبدالسلام، تعليقا على المحادثات مع السعوديين في الرياض، أن السلام هو الخيار الأول الذي يجري العمل عليه.
ولفت إلى "أننا نأمل أن تُتوَّج المفاوضات مع الرياض بتقدم في الملفات الإنسانية"، مشيرا إلى أت "نقاشاتنا في الرياض يأتي في سياق النقاشات السابقة التي جرت مع الوفد السعودي في مسقط وصنعاء".
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