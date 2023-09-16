نشوب حريق بإحدى غابات ولاية بجاية في الجزائر وإخلاء المنطقة من السكان

كشف مدير الحماية المدنية لولاية بجاية في الجزائر، العقيد نور الدين فدي، عن نشوب حريق بإحدى الغابات بمنطقة عش الباز ببوليمات.
وذكر العقيد فدي للتلفزيون الجزائري، أن "مصالحه سخرت رتلا متنقلا لإخماد الحريق، بالإضافة إلى أرتال دعم من الولايات المجاورة على غرار البويرة وسطيف وبرج بوعريريج".
وأشار إلى أنه "حتى الساعة لم يتم تسجيل أيّة خسائر بشرية كانت أم مادية، خاصة بعد إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر"، مضيفا "نعمل رفقة الجيش الوطني الشعبي على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق".
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