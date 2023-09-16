انت الان تتابع خبر الدفاع الروسية تُعلن إسقاط مسيرتين وتدمير 9 مركبات عسكرية أوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الدفاع الروسية: "في ليل 16 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".

وأضافت "تم تدمير الطائرتين الأوكرانيتين من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق أراضي منطقتي كالوغا وتفير"، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



من ناحية ثانية، دمرت المدفعية الروسية للمجموعة "الجنوبية" المشاركة في العملية الخاصة 9 مركبات عسكرية أوكرانية في دونيتسك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما في ذلك مركبة مشاة قتالية من طراز برادلي، بحسب ما ذكر رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية الجنوبية، جورجي ميناشفيلي.

وأوضح أن الخسائر الأوكرانية شملت:

تدمير مركبة مشاة قتالية من طراز برادلي أميركية الصنع.

3 مركبات قتالية مدرعة تابعة للواء الهجوم الثالث للقوات الأوكرانية.

5 مركبات في بريدتشينو وتشاسوف يار وكراسنوجوروفكا.

إصابة مستودع ذخيرة ميداني في فيسيول، وهي نقطة انتشار مؤقتة لوحدة من لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات الأوكرانية في بيرفومايسكي.

خلال المعركة المضادة للبطارية في هذا الجزء من الجبهة، فقدت أوكرانيا 3 مدافع هاوتزر أميركية الصنع من طراز إم777.

