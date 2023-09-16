شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة كالوجا وتفير.

على صعيد آخر كانت وافقت الحكومة الأوكرانية أمس الجمعة، على مشروع موازنة العام المقبل، مع عزمها زيادة الإنفاق في المجال الدفاعي.

الموازنة الأوكرانية

وتعول على استمرار الدعم المالي الممنوح لها من الغرب، لتغطية العجز المتوقع بنحو 20.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر تخصيص أكثر من نصف إجمالي الإنفاق في الموازنة الأوكرانية المخطط لها العام المقبل، إلى قطاع الدفاع لتمويل المجهود الحربي ضد روسيا التي بدأت غزوًا واسع النطاق في فبراير 2022.

الحرب الروسية الأوكرانية

وقال رئيس الوزراء، دينيس شميهال: "ينصب التركيز الرئيسي لمشروع الموازنة على الدفاع والأمن في بلادنا".

وكتب على تطبيق تيليجرام: "سيكون هناك المزيد من الأسلحة والمعدات.. والمزيد من الطائرات المسيرة والذخيرة والصواريخ".

وقال وزير المالية سيرجي مارتشنكو، إنه يأمل استمرار الدعم المالي الغربي لبلاده.