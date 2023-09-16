شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حققت حياة كريمة في 11 محافظة بالمرحلة الأولى للمبادرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة التي انطلقت في يناير 2019، رفع كفاءة حوالي من 380 إلى 400 قرية على مستوى الجمهورية، هم الأكثر فقرًا، والتي تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالي 756 ألف أسرة (3 مليون فرد) في 11 محافظة، ورصدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات للفكر :

إنشاء 100 وحدة صحية بتكلفة 450 مليون جنيه، وتجهيزها وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل الجديد.

تنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكباري بتكلفة 3.825 مليار جنيه.

تنفيذ 500 مشروع كهرباء بتكلفة 1.425 مليار جنيه.

تنفيذ 141 مشروع صرف صحي بتكلفة 1.550 مليار جنيه.

تنفيذ 150 مدرسة بتكلفة 750 مليون جنيه، وإضافة 917 فصل جديد للمدارس القائمة لتستوعب 36.680 ألف تلميذ.

تنفيذ 200 مشروع مياه شرب بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

تنفيذ 125 مشروع تحسين بيئة تغطية مصارف ومعدات نظافة بتكلفة 750 مليون جنيه.

تنفيذ 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن بتكلفة 250 مليون جنيه.

إنشاء مشروع لتمكين النساء المعيلات اقتصاديًا في 147 قرية.

تسقيف 16 ألف منزل.

تسيير 264 قافلة طبية في كافة التخصصات، وتوقيع الكشف الطبي على 3 ملايين مواطن في 27 محافظة، وإجراء 12 ألف جراحة عامة وعيون، وتوزيع 600 جهاز تعويضي، وتوزيع أكثر من 18 ألف نظارة طبية من خلال قوافل رمد موجهة بالدرجة الأولى لطلاب المدارس للاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية.

توفير 20 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.