شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يلتقي وزير الدفاع الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وصل إلى منطقة بريمورسكي الروسية، اليوم السبت، واستقبله وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

وعرض شويجو على كيم صواريخ كينجال الروسية الفرط صوتية وثلاث طائرات استراتيجية.

وقالت وكالات الأنباء الروسية إن كيم وشويجو، توجها إلى الميناء في مدينة فلاديفوستوك لمشاهدة الفرقاطة مارشال شابوشنيكوف التي تنتمي للأسطول الروسي في المحيط الهادي.

زيارة كيم لروسيا

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن زيارته الأولى لروسيا منذ ما يقرب من 4 سنوات تبرز بوضوح "الأهمية الاستراتيجية" للعلاقات بين البلدين.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تايوم الأربعاء، أن زيارته لروسيا الاتحادية هي برهان واضح على موقف حزب العمال الكوري وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، التي تعطي الأولوية للأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا".