حسن عزالدين: ليس أمام القوى السياسية اللبنانية سوى الحوار

أعرب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين عن تمنياته في أن تحقق زيارة الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان خرقًا وتقدمًا على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية، لأن "البلد لم يعد يحتمل المزيد من الفراغ في سدة الرئاسة، وبالتالي، ليس أمام القوى السياسية اللبنانية سوى الحوار".

وخلال ندوة حوارية أقامت جمعية "مراكز الإمام الخميني الثقافية" في لبنان- مركز صور، أمل النائب عز الدين أن يخرج البعض من تنظيراته ضد الحوار، لأن هذا البلد بمكوناته جميعًا يحتاج إلى وفاق وتفاهم وطني، وبدون ذلك، نأخذ البلد إلى مزيد من الفراغ، وبالتالي إلى المزيد من التعطيل في مؤسسات الدولة، وهذا ما يوصلنا إلى حافة الانهيار.

بدوره، ذكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس الذي شارك في الندوة، أنّ "من يرفض الحوار خاصة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، لا يريد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو يسعى لإبقاء أزمة البلد مفتوحة، لا سيما وأن أزمات البلد تتفاقم أكثر فأكثر، لذلك نؤكد أن الوقت ليس لمصلحة أحد، فتعالوا إلى كلمة سواء، واستجيبوا إلى دعوة الرئيس بري لأجل الحوار وانتخاب رئيس للجمهورية".