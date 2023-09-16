أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بأنّ "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3452) جولة رقابية، والتحقيق مع (340) مشتبهًا به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإيقاف (134) مواطنًا ومقيمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)". وأكّدت الصحيفة أنّ العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.

كانت هذه تفاصيل خبر "عكاظ": تحقيقات في الفساد تشمل شخصيات من مختلف الوزارات بالسعودية وتوقيف 134 مواطنًا ومقيمًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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