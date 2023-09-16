شكرا لقرائتكم خبر عن كيم جونغ أون يحضر عرضاً عسكرياً روسياً في فلاديفوستوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون السبت، إلى فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، حيث كان في استقباله وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية «تاس».

وقالت الوكالة إنّ كيم الذي يزور روسيا منذ الثلاثاء في أول رحلة له إلى الخارج منذ بداية جائحة كوفيد-19 وصل إلى مطار كنيفيتشي في فلاديسفوستوك آتياً من كومسومولسك-نا- أموري حيث زار الجمعة مصانع طيران.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الأربعاء، أن كيم جونغ-أون سيحضر في فلاديفوستوك عرضاً لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

في هذه المدينة الكبيرة الواقعة في أقاصي روسيا قرب الحدود مع الصين وكوريا الشمالية، سيزور كيم أيضاً «جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية وبعض منشآت جامعة العلوم الروسية من بينها مختبرات تعمل على علم الأحياء البحري» حسب ما قال بوتين للتلفزيون الروسي.

والتقى الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي الأربعاء، في فوستوتشني على بعد ثمانية آلآف كيلومتر شرق موسكو.

ووجه كيم دعوة لبوتين لزيارة كوريا الشمالية، لكن لم يُوقع أي اتفاق بين البلدين حسب ما قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

وتشتبه الدول الغربية بأن موسكو تسعى لشراء أسلحة من بيونغ يانغ لاستخدامها في النزاع الأوكراني، ويشتبه في أن كوريا الشمالية في المقابل تريد الحصول على تكنولوجيا لبرامجها النووية والصاروخية.