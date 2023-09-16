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انت الان تتابع خبر نجم هوليود ويل سميث يتحدث بالعربية ويدعو لمساعدة ضحايا زلزال المغرب (فيديو) والان مع التفاصيل
ومن بين 2901 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها حتى يوم الثلاثاء الماضي كان هناك 1643 حالة وفاة في الحوز، وهي منطقة يبلغ عدد سكانها حوالي 570 ألف نسمة.
وقال سميث في مقطع مصور: "لا شك أن جميعكم سمع بالزلزال الكارثي الذي حل بالمغرب، لذا أطلب منكم المساعدة".
وأضاف النجم العالمي أن لصديقيه عائلات وأقارب لا يزالون في المغرب، مشيرًا إلى أنهما قاما بإطلاعه على كافة المستجدات والصعوبات التي يعيشها الشعب المغربي جرّاء الزلزال المدمر.
وأردف: "سنغتنم الفرصة لطلب مساعدتكم الناس بحاجة ماسة للأكل والأدوية والماء والمأوى وإعادة البناء خصوصاً في المناطق النائية التي تضررت بشكل كبير".
وختم موجهاً متابعيه إلى رابط وضعه على الفيديو للتبرع وقال سميث ورفاقه إن أي مساعدة ستتحدث فرقاً كبيراً.
علاقة مميزة مع المغرب
ونشر المخرج "عادل العربي" المقيم في بلجيكا على حسابه في انستغرام حينها صوراً لحفل الزفاف وهو يقف إلى جانب سميث مع كلمات الشكر للنجم الأمريكي لكونه احد ضيوف الشرف في الحفل.
وكان "ويل سميث" قد أثار الجدل بعد أن صفع المذيع كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار في آذار مارس 2022، وذلك بعدما مازح كريس جادا حول قصة شعرها، التي تعاني من مرض الثعلبة الذي يسبب تساقط الشعر.