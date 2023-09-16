"النشرة": الجيش يُداهم مخيمًا للنازحين السوريين في بلدة الطيبة البقاعيّة

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ قوة من الجيش تداهم مخيمًا للنازحين السوريين في بلدة الطيبة البقاعية بمؤازرة مخابرات البقاع، وتعمل على تفكيك الواح الطاقة الشمسية كتدبير احترازي بهدف عدم الإقامة الطويلة.

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