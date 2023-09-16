عبد الله: يبدو أن البعض يستسهل التعرض لأبناء أقليم الخروب

اشار النائب بلال عبد الله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "يبدو أن البعض يستسهل التعرض لأبناء أقليم الخروب، وهم أثبتوا ويثبتون انهم يؤمنون بالدولة، ويمارسون المواطنة في كل مواقعهم القضائية والعسكرية والادارية وغيرها. فبعد استبعاد أيمن مشموشي يأتي استهداف اللواء عماد عثمان ومحاولة تهميشه. هكذا يكافأ من حمى البلد ومن رافق الشهيد الكبير؟".

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