شكرا لقرائتكم خبر عن كيم يستعرض قاذفات نووية وصواريخ فرط صوتية روسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فلاديفوستوك - رويترز

استعرض زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون السبت، قاذفات استراتيجية ذات قدرات نووية إلى جانب صواريخ فرط صوتية وسفن حربية، ورافقه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو.

ووجه شويغو التحية لكيم لدى استقباله في مطار كنيفيتشي الروسي الذي يبعد بنحو 50 كيلومتراً عن مدينة فلاديفوستوك المطلة على المحيط الهادي، واستعرض كيم بعد ذلك حرس الشرف.

يثير إحياء الصداقة بين موسكو وبيونغ يانغ مخاوف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من أن يؤدي إلى تمكين كيم من الوصول إلى بعض الصواريخ الروسية الخطيرة وغيرها من التقنيات، بينما يساعد على تسليح روسيا في حربها بأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن شويغو أطلع كيم على القاذفات الاستراتيجية الروسية تي.يو160 وتي.يو-95 وتي.يو-22 إم3 القادرة على حمل أسلحة نووية وتمثل الركيزة الأساسية للقوة الهجومية الجوية النووية الروسية.

وقال شويغو لكيم عن إحدى الطائرات: «يمكنها الطيران من موسكو إلى اليابان ثم العودة مرة أخرى».

وتم عرض لقطات أظهرت كيم وهو يسأل عن كيفية إطلاق الصواريخ من الطائرة وأومأ برأسه وابتسم في بعض الأحيان.

وبعد الطائرات والصواريخ، استعرض كيم السفينة الحربية التابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادي في فلاديفوستوك، حيث كان من المقرر أن يشاهد عرضاً للبحرية الروسية.

وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجمعة، إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ وإن الحليفين سيتأكدان من أن هناك ثمناً لهذا.

واتهمت واشنطن كوريا الشمالية بتوفير أسلحة لروسيا التي تمتلك أكبر مخزون في العالم من الرؤوس الحربية النووية، لكن لم يتضح ما إذا كان تم تسليم أي أسلحة.

وتفقد كيم الجمعة مصنع الطائرات المقاتلة الروسي الخاضع لعقوبات غربية.

وناقش مع بوتين مسائل عسكرية والحرب في أوكرانيا وتعزيز التعاون عندما التقيا الأربعاء، وقال بوتين للصحفيين إن روسيا «لن ترتكب أي انتهاكات»، لكنها ستواصل تطوير العلاقات مع كوريا الشمالية.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، بأنه لا توجد خطة لتوقيع أي اتفاقيات رسمية خلال الزيارة.