انت الان تتابع خبر مخرجات اجتماع السوداني بشأن المشاريع الخدمية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني ترأس، اجتماعاً لفريق لجهد الخدمي والهندسي، بحضور رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش خطة العمل لعام 2023 ومشاريعها في محافظة بغداد، المتضمنة تأهيل المناطق السكنية، وتنفيذ الخطة المقترحة لمشاريع الماء والمجاري والطرق في بغداد، للمناطق العشوائية ضمن بلديات (الصدر الأولى، والصدر الثانية، والشعلة، والشعب، والرشيد، والدورة، والغدير، والكاظمية، وبغداد الجديدة، والكرادة، فضلاً عن قسم المعامل البلدي والقسم البلدي في بوب الشام".



واطلع رئيس مجلس الوزراء على "مجمل مشاريع الجهد الخدمي والهندسي في محافظة بغداد، واستعراض موقف التمويل الخاص بالفريق من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وأصدر التوجيهات اللازمة بشأنها".

واكد السوداني، أنّ "الخطة الحالية تستهدف المناطق العشوائية ذات التخطيط النظامي، وتقديم مختلف أشكال الخدمات، ولاسيما أنها من المناطق الآهلة بالسكان وعانت من سوء الخدمات، على مدى سنوات طويلة".

ووجّه السوداني بـ"ضرورة تدقيق خطة عمل محافظة بغداد من قبل المكتب الاستشاري لنقابة المهندسين قبل مباشرة العمل بها"، موجهاً فريق الجهد بـ"بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة المواطنين"، مؤكداً "تذليل كل العقبات التي تعترض سير عمله".

