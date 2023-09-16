رئيس كوت ديفوار يستقبل السفير المصري للتوديع بمناسبة انتهاء مهمته في أبيدجان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

استقبل الرئيس "الحسن واتارا" رئيس جمهورية كوت ديفوار السفير وائل بدوي سفير جمهورية مصر العربية في أبيدجان، للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله كسفير لمصر لدى كوت ديفوار.

وقد أشاد الرئيس واتارا بالعلاقات بين مصر وكوت ديفوار، واتساع نطاق التعاون بينهما، معرباً عن تطلعه لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، ودعا مزيد من الشركات والمستثمرين المصريين لدخول السوق الإيفواري في ضوء الفرص الاقتصادية المتاحة.

ومن جانبه، أكد السفير بدوي على حرص مصر على الاستمرار في تعميق التعاون في مختلف المجالات في إطار تبادل الخبرات بين الدول الأفريقية من أجل دفع جهود التنمية، مشيراً إلى فوز أحد الشركات المصرية مؤخراً بعقد إنشاء أحد أهم الكباري بالعاصمة أبيدجان.

في ذات السياق، سلمت وزيرة خارجية كوت ديفوار Kandio Camara، السفير وائل بدوي وسام برتبة "قائد" طبقاً للنظام الوطني في كوت ديفوار "Commandeur de l’Ordre National de Côte d’Ivoire"، ولوحة فنية تذكارية باسم الحكومة الإيفوارية تقديراً لجهود السفير التي أدت إلى دعم علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، مشيدة بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.