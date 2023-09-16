علمت "النشرة" أنّ قيادة حركة "فتح" في لبنان قررت تنحية قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبو إياد شعلان من منصبه، وتعيين العقيد أبو محمد فهد بديلًا عنه.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": حركة "فتح" قررت تعيين قائد جديد للأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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