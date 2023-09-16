المكسيك تسلّم الولايات المتحدة أحد أبناء امبراطور المخدرات «إل تشابو»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت السلطات الأمريكية أن المكسيك قامت بتسليمها أوفيديو جوزمان، أحد أبناء بارون المخدرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.

وفي بيان اليوم السبت، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: "سلّمت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والمكسيكية إلى وزارة العدل الأمريكية أوفيديو جوزمان لوبيز، أحد أبناء إل تشابو والمتهم بتهريب مخدّرات وتبييض أموال وجرائم عنف أخرى".

وقالت الوزارة إن "تسليم لوبيز يُظهر أهمية التعاون بين الحكومتين للحدّ من تهريب المخدرات"، معربة عن شكرها للمكسيك على تسليمها هذا المطلوب.

وأوفيديو جوزمان لوبيز، الملقّب بـ"إل راتون" أي "الفأر"، كانت قد أوقفته السلطات المكسيكية مطلع العام الجاري.

من جانبه، قال وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند في بيان إن عملية التسليم هذه تمثّل "أحدث خطوة في جهود وزارة العدل للتصدّي لكلّ جانب من جوانب عمليات الكارتل".

وأضاف جارلاند: "ستواصل وزارة العدل محاسبة المسؤولين عن تأجيج آفة المواد الأفيونية التي دمّرت الكثير من المجتمعات في جميع أنحاء البلاد".

وتعتبر الولايات المتحدة "إل راتون" عضواً أساسياً في الكارتل مع شقيقه خواكين جوزمان لوبيز.

و"إل راتون" ملاحق في الولايات المتّحدة بتهمة التورّط في أزمة الفنتانيل التي يعاني منها هذا البلدن وقد وجّه إليه القضاء الأميركي في وقت سابق من هذا العام اتّهامات رسمية في هذه القضية.

وفي عام 2019، كان قد أدين والده بإدارة كارتيل سينالوا الذي يُعتقد أنّه أكبر عصابة للمخدرات في العالم، وهو يقضي عقوبة بالسجن لمدى الحياة في سجن شديد الحراسة بولاية كولورادو.

ويعتبر "إل تشابو" أقوى تاجر مخدّرات في العالم إلى أن أوقفته السلطات المكسيكية في 2016 وسلّمته إلى الولايات المتحدة في 2017.